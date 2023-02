Barmer zieht ins Bremer Wallkontor

Die Geschäftsstelle der Barmer Krankenversicherung zieht vom Domshof ins neue Wallkontor Am Wall und bleibt damit der Bremer Innenstadt treu. Auf mehr als 800 m² Fläche im Erdgeschoss und im Basement ist Platz für 35 Arbeitsplätze sowie Veranstaltungsräume. Vom sogenannten Hub-Standort in Bremen werden mehr als 175.000 Versicherte im norddeutschen Raum betreut. Eigentümer und Vermieter des Wallkontors ist die Müller & Bremermann GmbH & Co. KG.

„Wir freuen uns auf das neue moderne Domizil im Wallkontor und darüber, dass wir weiterhin in der Bremer City bleiben. Der zentrale Standort und die gute Erreichbarkeit für unsere Kunden waren uns besonders wichtig. Gerade die Wallpassage mitten durch das Gebäude sehen wir als großen Pluspunkt, weil sie eine neue Verbindung zwischen Wall und Schüsselkorb schafft„, so Andreas Lakemann, Geschäftsführer Barmer Bremen über den neuen Standort. Zudem sei laut Lakemann in den letzten Jahren deutlich geworden, dass eine Geschäftsstelle als Anlaufpunkt für Versicherte nach wie vor wichtig ist.



Das Wallkontor gehört zu den Immobilienprojekten die aktuell in der Bremer City realisiert werden und will Impulse für die Modernisierung und Belebung des Stadtkerns geben. Die Barmer Krankenversicherung ist der zweite große Mieter im Wallkontor unter der Adresse Am Wall 157-161. Bereits im November 2022 hatte die Reederei Orient Overseas Container Line (OOCL) rund 3.400 m² Bürofläche im 1. bis 5. Obergeschoss des neuen Wallkontor angemietet [wir berichteten].