Barmer verlängert auf 4.800 m² in den TriTowers Hamburg

Die Real I.S. AG hat für den geschlossenen Immobilienfonds „Bayernfonds Immobilienverwaltung GmbH & Co. Objekt Hamburg I KG“ den Mietvertrag mit der Barmer Ersatzkrankenkasse in den „TriTowers Bauteil B“ in der Hammerbrookstraße 92 in Hamburg langfristig verlängert. Die Krankenkasse, die mit 9,1 Millionen Versicherten eine der größten Krankenversicherungen Deutschlands ist, ist damit seit 2004 der Hauptmieter des Fondsobjektes.

.

Die Krankenkasse wird nach Abschluss der noch durchzuführenden Modernisierungsarbeiten der Mietflächen 4.800 m² Bürofläche nutzen. Das Objekt ist seit 2005 einziges Investitionsobjekt des Privatkundenfonds. Die TriTowers umfassen insgesamt drei Bauteile. Der Bauteil B umfasst dabei eine Gesamtmietfläche von rund 9.000 m² auf 10 Stockwerken und wurde 2003 fertig gestellt. Die Türme befinden sich im zentrumsnahmen Bürostandort City-Süd in unmittelbarer Nähe der S-Bahn.



„Mit der Mietvertragsverlängerung der Barmer in den TriTowers wird unserem aktiven Asset-Management Rechnung getragen. Indem wir die Anforderungen unserer Mieter an zeitgemäße Büroflächen erfüllen, können wir eine langfristige Vermietung unserer Flächen gewährleisten“, erklärt Jochen Schenk, Vorstandsvorsitzender der Real I.S. AG.