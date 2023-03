Barmenia verkauft Frankfurter Sanierungsobjekt an HTIM

Die Barmenia Krankenkasse hat sich off-market von dem fast 30 Jahre alten Bürogebäude Frankenallee 2-4 getrennt. Die stark in die Jahre gekommene Immobilie steht aktuell zur Hälfte leer. HTIM plant das Objekt mittels eines energetischen Modernisierungsprogramms wieder fit zu machen. Über den Kaufpreis haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart.

