Barmenia erwirbt Bürobebäude im Quartier Maxfrei

Die Barmenia Krankenversicherung AG erwirbt im Rahmen eines Forward Deals eines der beiden Bürogebäude im Quartier „Maxfrei“ in Düsseldorf-Derendorf. Realisiert wird die fünfgeschossige Immobilie von Hamburg Team und Interboden. Das Objekt mit über rund 7.000 m² Mietfläche soll Mitte 2025 fertiggestellt werden.

.

Die rund 880 m² große Einzelhandelsfläche im Erdgeschoss des auf dem Baufeld 2a an der Ulmenstraße 91 entstehenden Objekts ist bereits an die Naturkostkette Alnatura langfristig vermietet [wir berichteten]. Hamburg Team und Interboden entwickeln das Quartier Maxfrei auf dem Gelände der ehemaligen Justizvollzugsanstalt Düsseldorf, die auch als Ulmer Höh‘ bekannt ist. Auf dem knapp 3,3 ha großen Grundstück entstehen bis 2025 rund 61.600 m² Bruttogrundfläche.



Geplant sind rund 530 Wohnungen. Mehr als die Hälfte davon machen die öffentlich geförderten Einheiten mit rund 170 Mietwohnungen sowie 170 Studentenapartments aus. Die übrigen Einheiten sind Eigentumswohnungen, die sich im Verkauf befinden und deren Errichtung mit großen Schritten voranschreitet.



Zum Quartier gehören außerdem rund 13.000 m² Büro- und etwa 3.000 m² Einzelhandels- und Gastronomiefläche sowie eine Kindertagesstätte. Die zum Quartier gehörenden Tiefgaragen bieten Platz für mehr als 500 Pkw-Stellplätze. Rund 40 davon gehören zu dem Bürohaus, das die Barmenia erworben hat.



Für die beiden Bürogebäude streben die Projektentwickler die Nachhaltigkeitszertifizierung LEED Gold an. Das Quartiersprojekt wird nach Plänen von Caspar.Schmitzmorkramer aus Hamburg und Köln, Goetzenarchitekten aus Ratingen sowie HPP Architekten aus Düsseldorf verwirklicht.