Barkow Leibinger gewinnt Hochbauwettbewerb für Kurfürstenstraße

Für das Areal an der Kreuzung Kürfürstenstraße, Schillstraße und An der Urania, eine prominente Nahtstelle zwischen den Berliner Bezirken Mitte und Tempelhof-Schöneberg, laufen bereits seit längerem die Vorbereitungen für eine neue Bebauung. Hamburg Team hatte hierzu bereits im Oktober letzten Jahres gemeinsam mit den beiden Bezirken, der Senatsverwaltung und den Eigentümern der Anrainergrundstücke ein Werkstattverfahren zum Städtebau an dieser Kreuzung durchgeführt. Mit der Kür des Gewinners des anschließenden Hochbauwettbewerbs für das Grundstück Kurfürstenstraße 72-74 ist nun ein weiterer Meilenstein erreicht worden: Barkow Leibinger, Gesellschaft von Architekten mbH, überzeugte die Jury mit ihren Vorstellungen und errang mit ihrem Entwurf den 1. Preis im Wettbewerbsverfahren mit insgesamt 8 Büros. Hamburg Team unterstützt den Vorhabenträger dieses Projekts, die Jahr Grundbesitz GmbH & Co. KG, Hamburg, als Service Developer. Derzeit werden die Ergebnisse des hochbaulichen Wettbewerbsverfahrens in das laufende B-Plan-Verfahren eingebunden. Mit der Festsetzung des B-Plans ist voraussichtlich Ende 2020 zu rechnen.

