Barkha Mehmedagic startet bei Pbb

Barkha Mehmedagic ist am 1. März bei der Deutsche Pfandbriefbank AG (Pbb) gestartet. Die Managerin wird künftig den Geschäftsbereich Real Estate Finance Solutions verantworten. Vorbehaltlich der aufsichtlichen Genehmigung soll sie das entsprechende Vorstandsressort voraussichtlich am 1. Juni 2026 von Thomas Köntgen übernehmen. Dieser wird die Bank nach mehr als zehn Jahren im Vorstand auf eigenen Wunsch und in bestem Einvernehmen verlassen, um sich neuen Herausforderungen zuzuwenden [wir berichteten].

Mehmedagic kommt von der ING Deutschland und bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche mit. Dort verantwortete sie zuletzt die gewerbliche Immobilienfinanzierung für Deutschland, Österreich und Tschechien im Firmenkundengeschäft.