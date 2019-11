Barkapitalerhöhung: Lloyd Fonds gibt Bezugsfrist für neue Aktien bekannt

Die Lloyd Fonds AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A12UP29) unternimmt weitere Schritte zur Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen durch Ausgabe von (bis zu) 1,5 Mio. neuen Aktien. Der Angebotspreis der neuen Aktien liegt bei 5,36 Euro. Das öffentliche Bezugsangebot an die Aktionäre der Gesellschaft beginnt am 22. November 2019 und endet am 13. Dezember 2019. Etwaige von den Aktionären nicht gezeichnete neue Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung am 16. Dezember 2019 qualifizierten Anlegern zum Erwerb angeboten. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung der Gesellschaft soll voraussichtlich am 19. Dezember 2019 erfolgen. Die neuen Aktien sind bereits ab dem 1. Januar 2019 voll dividendenberechtigt.

.

Die Durchführung der Barkapitalerhöhung unterliegt insbesondere der Voraussetzung, dass ein Bruttoemissionserlös in Höhe von mindestens 6 Mio. Euro erzielt wird.



Zudem wurde heute die Übernahme von 90 Prozent der Anteile des Hamburger Vermögensverwalters Lange Assets & Consulting GmbH mit der Eintragung in das Handelsregister abgeschlossen. Im September 2019 hatte die BaFin die Freigabe im Rahmen des Inhaberkontrollverfahrens erteilt. Mit dem Abschluss der Transaktion ist ein wesentlicher Meilenstein der Umsetzung der Strategie 2019+ der neu formierten Lloyd Fonds AG erfolgt. Die Hamburger Vermögensverwaltung betreut vermögende Privatkunden, Family Offices und Stiftungen und verwaltet ein Volumen von insgesamt rund 350 Mio. Euro Assets under Management.