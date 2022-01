Barings vermietet Sarstedt-Neubau komplett an Imperial Chemical

Barings hat einen 29.000 m² großen Logistikneubau Am Teinkamp 7a in Sarstedt bei Hannover an die Imperial Chemical Logistics GmbH vermietet. Die Mietlaufzeit beträgt zehn Jahre.

.

Die Immobilie mit 27.600 m² Logistik- und 1.400 m² Bürofläche ist Teil einer Barings Core-Strategie und wurde im Rahmen eines Forward Deals in 2020 erworben [wir berichteten] und nach Fertigstellung im Sommer des Jahres 2021 übernommen [wir berichteten]. Imperial Chemical Logistics nutzt das Gebäude seit Dezember für die Lagerung, den Umschlag und die Warenabwicklung von Lithium-Ionen-Batterien für einen deutschen Automobilhersteller. Am Standort wurden bereits 20 neue Arbeitsplätze geschaffen, weitere sollen folgen.



„Wir freuen uns mit Imperial Chemical Logistics ein führendes Logistikunternehmen für unseren Neubau in Sarstedt gewonnen zu haben. Unser Asset Management Team hat hier erneut hervorragende Arbeit geleistet und den erst kürzlich fertiggestellten Gebäudeteil langfristig vermietet. Für das energieeffiziente Gebäude streben wir nun zusätzlich noch eine DGNB-Zertifizierung in Gold an.“, so Sascha Becker, Managing Director und Country Head Real Estate Germany bei Barings.



Sarstedt liegt 10 Kilometer südlich von Hannover und ist damit ideal an die Nordsüd- und Ostwest-Achsen (A7 und A2) rund um die niedersächsische Hauptstadt angeschlossen. Der DB MegaHub Lehrte liegt nur rund 20 Kilometer entfernt. Die Straßenbahn-Haltestelle Sarstedt Am Boksberg liegt in fußläufiger Distanz und verbindet den Standort mit der Hannoveraner Innenstadt.



Bei der Vermietung war Colliers beratend tätig.