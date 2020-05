Barings vermietet 9.300 m² im The Westlight

The Westlight

© Barings

Die Fertigstellung des Büroturms The Westlight rückt näher und Büros füllen sich. Barings hat zwei weitere Mietverträge über 9.300 m² mit dem Co-Working-Anbieter Design Office sowie dem Immobiliendienstleister Cushman & Wakefield abgeschlossen. Damit steigt die Vermietungsquote des 15-stöckigen Bürohochhauses auf 85 Prozent.

.

Design Offices hat fünf Etagen des Projekts mit insgesamt ca. 7.000 m² für 12 Jahre angemietet. Darüber hinaus hat Cushman & Wakefield, einen 10-Jahres-Mietvertrag über 2.300 m² abgeschlossen, um seine Standorte in Berlin zusammenzuführen. Diese jüngsten Abschlüsse folgen auf die Vermietung von 6.700 m² an die internationale Anwaltskanzlei Greenberg Taurig und bedeuten, dass 85% der ca. 16.500 m² Bürofläche des Gebäudes in der Budapester Straße 35, Ecke Kurfürstenstraße bereits vor der Fertigstellung in diesem Sommer vorvermietet sind. 1.600 m² Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss stehen noch zur Verfügung.



„Das Westlight - Berlin ist unsere bisher bedeutendste Büroentwicklung. Das 60 Meter hohe Gebäude setzt mit seinem achteckigen Grundriss, der versetzten Spiegelfassade sowie mit modernen und flexiblen Büroflächen, die zukunftsorientierte Arbeitskonzepte unterstützen, neue Architekturakzente. Wir freuen uns, dass diese herausragenden Qualitäten den Ansprüchen der neuen Nutzer des Gebäudes gerecht werden, wobei die Vermietung eines erheblichen Teils der Büroflächen einen wichtigen Meilenstein für das Projekt darstellt“, so Christoph Wittkop, Managing Director, Real Estate Country Head - Deutschland bei Barings.



Im Juni 2019 schloss Barings einen Kaufvertrag über den Verkauf von The Westlight mit einem JV von Generali und Poste Vita [wir berichteten]. Laut Marktinformationen soll der Kaufpreis bei rund 200 Mio. Euro liegen. Die erfolgreiche Transaktion soll nach Fertigstellung des Gebäudes im Laufe dieses Jahres abgeschlossen werden.