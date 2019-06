Barings verkauft „The Westlight“ an JV von Generali und Poste Vita

Nach dem Kauf des Frankfurter Marienforums für rund 170 Mio. Euro [wir berichteten] setzt das Joint Venture von Generali Real Estate und Poste Vita, der Versicherungsgesellschaft der italienischen Post, seine Einkaufstour in Deutschland nun in der Hauptstadt fort. Das JV hat die Büroprojektentwicklung „The Westlight“ von Barings Real Estate erworben. Laut ersten Marktinformationen hat sich das JV ihren zweiten gemeinsamen Ankauf rund 200 Mio. Euro kosten lassen. Neben dem Investment in Deutschland kaufte das JV zudem ein Einkaufszentrum in Rom.

.

“The Westlight” entsteht nach einem Entwurf von Grüntuch Ernst Architekten in der Budapester Straße 35/Ecke Kurfürstenstraße in der City West. Barings hatte erst Mitte letzten Monats die Richtkrone über dem Rohbau gehisst [wir berichteten]. Nach geplanter Fertigstellung Mitte nächsten Jahres umfasst der Neubau rund 19.500 m² Büro- und Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss. Laut des Verkäuferst sind bereits 35 % der gesamten vermietbaren Fläche an einen nicht näher benannten „international bekannten Mieter“ vergeben. Ein anderer Mieter ist die internationale Wirtschaftskanzlei Greenberg Traurig, die 6.700 m² angemietet hat und im Frühsommer 2020 die obersten sechs Etagen beziehen wird [wir berichteten].



Investment in Italien

Ihr drittes Investment tätigten die beiden Partner in der italienischen Hauptstadt. Das JV hat eine Mehrheitsbeteiligung an dem Einkaufszentrum Parco Leonardo im Südwesten von Rom erworben. Als Finanzierungspartner sind Unicredit und Natixis an Bord.