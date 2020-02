Barings verkauft Berliner Vattenfall-Zentrale an Credit Suisse

Barings hat die im Sommer 2017 erworbene Vattenfall-Zentrale in Berlin-Mitte an einen von Credit Suisse Asset Management gemanagten Fonds verkauft. Barings erwarb das siebengeschossige Bürogebäude vor fast drei Jahren im Auftrag eines institutionellen Kunden als Teil einer Core-Investmentstrategie [wir berichteten].

