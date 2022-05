Barings veräußert zwei Immobilien in Italien an Kryalos

Barings hat zwei erstklassige Logistikimmobilien in der Nähe von Mailand an Kryalos SGR veräußert. Die Off-Market-Transaktion wurde über einen von Savills IM SGR verwalteten italienischen Immobilienfonds

abgewickelt.

.

Die modernen Logistikgebäude befinden sich in Cavenago und Cambiago zwischen Monza und

Bergamo. Sie sind vollständig und langfristig an ein börsennotiertes italienisches Unternehmen

vermietet und umfassen jeweils eine Fläche von 66.100 m² und 24.100 m². Die Immobilien liegen am

Logistikdrehkreuz nördlich von Mailand an der Autobahn A4, der wichtigsten Logistikroute

Norditaliens.



Barings hatte beide Logistikgebäude im Jahr 2019 für die Core-Strategie eines Einzelmandats eines

asiatischen Investors erworben. Der Logistiksektor war im vergangenen Jahr die aktivste Assetklasse

in Italien, mit 2,9 Mrd. Euro Transaktionsvolumen (ein Plus von 66 Prozent gegenüber dem Vorjahr)

und einer Vermietungsleistung von rund 2,5 Mio. m² (+9 Prozent).



„Nachdem wir den Business-Plan für die beiden Objekte umgesetzt und damit hervorragende Renditen für unseren Investor erwirtschaftet haben, markiert der Verkauf nun den erfolgreichen Abschluss des Investments, durchgeführt durch unser Barings Team vor Ort. Die Marktdaten aus dem ersten Quartal 2022 bestätigen, dass das Interesse für Logistikimmobilien seitens der Anleger weiterhin groß ist„, so Marco Corti, Managing Director und Country Head Italy bei Barings Real Estate.



„Die Logistik ist und bleibt eine gefragte Assetklasse für unsere Investoren, da die Fundamentaldaten für den Sektor nach wie vor stark sind. Dazu gehören unter anderem die hohe Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage, niedrige Leerstände und die beeindruckenden Verkaufszahlen im Online-Handel. Wir verfügen weiterhin über eine signifikante Pipeline an neuen Projekten in Italien und Europa im Bereich Logistik, Wohnen und Büro. Zudem arbeiten wir an neuen Opportunitäten mit Partnern, darunter Joint Ventures mit Entwicklern in unseren Zielmärkten in Skandinavien, den Niederlanden, Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien und im Vereinigten Königreich“, fügt Gunther Deutsch, Managing Director Germany und Head of European Real Estate Transactions bei Barings Real Estate, hinzu.