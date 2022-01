Barings hat einen 12.600 m² großen Bürokomplex in Mailand für 40 Millionen Euro erworben. Die Immobilie geht in den Bestand des Value-Add-Fonds BREEVA II über. Verkäufer der aktuell leerstehenden Immobilie ist die Deka Immobilien, die die Immobilie seit 2014 in ihrem offenen Immobilienfonds Deka-Immobilien Europa gehalten hat.

Fotos: Barings



[…]