Barings kauft finnisches Wohnportfolio für 43 Mio. Euro

Barings Real Estate Advisers, Teil der Barings LLC, einer der weltweit größten diversifizierten Immobilien-Investmentmanager, hat für einen Individualfonds eines deutschen berufsständischen Versorgungswerks ein Wohnportfolio in Finnland erworben. Verkäufer ist die Varma Mutual Pension Insurance Company. Der Kaufpreis beträgt 43 Mio. Euro. Das Unternehmen hat damit in Skandinavien 844 Mio. Euro Assets under Management.

Das Portfolio besteht aus sieben Immobilien in den durch Wachstum gekennzeichneten wichtigen Großstädten Espoo (Hauptstadtregion), Tampere, Turku und Lahti. Es umfasst 301 Wohneinheiten mit einer Gesamtmietfläche von 18.770 m². Alle Gebäude befinden sich in beliebten Wohngegenden mit guter Verkehrsanbindung und Nahversorgung. Die Objekte sind nahezu vollständig vermietet und generieren nachhaltige Mieteinnahmen. Obwohl es sich bei dem Portfolio um ein Core-Investment handelt, wird Barings' finnisches Asset-Management-Team vor Ort einen proaktiven Managementansatz verfolgen und unter anderem durch gezielte Modernisierungsmaßnahmen Miet- und Wertsteigerungen anstreben.



Die Rechtsanwaltskanzlei Merilampi hat die juristische Beratung von Barings übernommen. Varma wurde bei der Transaktion von Newsec und Borenius unterstützt.



„Diese Akquisition stellt sowohl für uns als auch für unseren Kunden einen Meilenstein dar, da es sein erstes Wohnimmobilien-Investment in Finnland ist. Dieses Marktsegment ist insofern besonders attraktiv, da es eine ähnlich geringe Volatilität wie Deutschland aufweist, jedoch aufgrund der demografischen Entwicklungen sowie eines liberalen Mietrechts deutlich höhere Renditen erwirtschaftet. Zudem haben bislang erst sehr wenige deutsche institutionelle Investoren in finnische Wohnimmobilien investiert, sodass wir eine gewisse Vorreiterrolle einnehmen. Der finnische Investmentmarkt für Wohnimmobilien ist gerade im Begriff, zunehmend liquider und internationaler zu werden. Die Renditen dürften daher weiter fallen.“ sagt Matthias Gerloff, Managing Director und Head of Investment Solutions von Barings Real Estate Advisers Germany.