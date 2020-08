Barings kauft Logistikportfolio im Großraum Hannover

Barings hat im Rahmen einer europäischen Core-Strategie zwei Logistikimmobilien in Sarstedt, südlich von Hannover, von der in Hannover ansässigen Bertram Projektmanagement GmbH erworben. „Diese Immobilien passen perfekt in die europäische Core-Logistikstrategie von Barings, Objekte in strategisch gut gelegenen Märkten mit zukünftigem Entwicklungspotenzial zu erwerben. Diese Transaktion ist unsere fünfte Akquisition in Europa, die das Logistik-Ankaufsvolumen 2020 auf 260 Millionen Euro erhöht", kommentiert Gunther Deutsch, Geschäftsführer, Leiter Immobilientransaktionen - Europa bei Barings. Das Assetmanager sei trotz COVID-19 daran interessiert, das Logistik-Investitionsprogramm in den nordischen Ländern, Großbritannien, den Niederlanden, Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien auszuweiten. Der Hauptschwerpunkt liegt in diesem Jahr laut Deutsch auf Transaktionen mit Entwicklungspotenzial oder Forward-Deal-Strukturen.

Eines der Objekte ist eine bestehende Logistikimmobilie mit einer Mietfläche von ca. 30.000 m², die vollständig an einen führenden Drogeriemarktbetreiber vermietet ist. Das zweite Objekt ist ein ca. 28.000 m² großes Logistikobjekt, das von der Bertram Bau und Invest GmbH entwickelt wird. Die Bielefelder Goldbeck GmbH wird als Generalunternehmer für das Projekt fungieren, die Fertigstellung ist für das dritte Quartal 2021 geplant. Das Gesamttransaktionsvolumen ist abhängig von der Höhe der bei Abschluss des Projekts erzielten Vermietungsquote und auf insgesamt 50 Millionen Euro begrenzt.



Das insgesamt ca. 108.000 m² große Gelände profitiert von einer hervorragenden Erreichbarkeit mit direkter Anbindung an die Autobahn A7, die den Großraum Hannover sowohl mit Hamburg als auch mit Süddeutschland verbindet. In unmittelbarer Nähe kreuzt ebenfalls die Autobahn A2, eine zentrale Ost-West-Achse zwischen dem Ruhrgebiet und Berlin. Der Standort befindet sich inmitten eines Knotenpunkts von drei Korridoren des transeuropäischen Verkehrsnetzes, das sich vom Mittelmeer bis nach Skandinavien erstreckt.



„Diese erstklassigen Immobilien befinden sich in guter Lage an einem wichtigen Logistikknotenpunkt mit ausgezeichneter Anbindung an das übrige Europa, weshalb dieser Kauf zu unserer Core-Strategie passt. Die Nachfrage nach Logistikflächen steigt in ganz Europa weiter an, was zum Teil auf die beschleunigte Zunahme des Online-Handels infolge der europaweiten Lockdown-Maßnahmen und die zunehmende Bedeutung robuster Lieferketten zurückzuführen ist. Dank unseres ausgedehnten Netzwerks verfügen wir über die lokale Kenntnis und die Erfahrung in vielen verschiedenen Märkten, die es uns ermöglichen, attraktive Investitionsmöglichkeiten für unsere Investoren zu sichern“, so Christoph Wittkop, Managing Director, Real Estate Country Head - Deutschland bei Barings.



Barings wurde von CMS Hasche Sigle (Steuer- und Rechtsberatung) und von Savills beraten. Architekten Allianz berieten den Verkäufer.