Barings kauft vollständig vorvermietetes Stuttgarter Hotel- und Bürogebäude

Barings LLC hat per Forward Funding im Namen von „SIS“, eines für die Stuttgarter Versicherungsgruppe geführten Separate-Account-Mandats, ein vollständig vorvermietetes Hotel- und Büroentwicklungsobjekt in Stuttgart erworben. Die Immobilie wird von der Weisenburger Projekt GmbH entwickelt.

.

Das Gebäude, dessen Fertigstellung für das 4. Quartal 2020 vorgesehen ist, wird ein vollkommen neues ca. 7.000 m² großes Hotel mit 198 Zimmern sowie ca. 3.800 m² erstklassige Grade-A-Büroflächen über einer gemeinsamen Tiefgarage umfassen.



Der Hotelteil wurde mit einem 25-Jahres-Mietvertrag an Novum Hospitality vorvermietet und wird als „The Niu-Hotel“ („The Niu Kettle“) betrieben werden, während die Bürofläche mit einem 10-Jahres-Mietvertrag vollständig an die HWS GmbH & Co KG vermietet wurde.



Das Objekt befindet sich in exponierter Lage direkt neben dem Regierungspräsidium im 10 km südwestlich des Stadtzentrums liegenden Stuttgarter Stadtbezirk Vaihingen. Über öffentliche Verkehrsmittel und das Straßennetz besitzt die Immobilie auch eine ausgezeichnete Anbindung an den Flughafen Stuttgart, der über die Autobahn A8 in 15 Minuten erreichbar ist. Die nächstgelegene S- und U-Bahn-Station befindet sich in 270 m Entfernung, und der Bahnhof Vaihingen ist zu Fuß in fünf Minuten erreichbar. Von dort aus brauchen die Züge 15 Minuten bis in das Zentrum von Stuttgart.



„Nach der Fertigstellung wird das Objekt ein modernes Gebäude sein, das der wachsenden Nachfrage nach Hotelbetten und Bürofläche im Raum Stuttgart Rechnung trägt. Der Mikrostandort der Immobilie befindet sich gegenwärtig in einer größeren Entwicklung, wozu auch der Bau neuer Büroobjekte für Daimler und die Allianz gehört. Die Immobilie wird langfristig stabile Erträge erbringen und unterstützt daher die deutsche und europäische Core-Strategie unseres Kunden“, so Christoph Wittkop, Managing Director, Real Estate Country Head - Germany bei Barings.



GSK Stockmann war als Rechtsberater für Barings tätig. Das Münchener Barings-Team und das zentrale Entwicklungsteam managten die Transaktion.