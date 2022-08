Barings kauft Altis Property Partners

Barings hat eine Vereinbarung über den Erwerb von 100 % der Geschäftsanteile an Altis Property Partners unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion ist für den 1. September 2022 vorgesehen.

Mit der Übernahme wird Barings auf 44 Spezialisten mit Erfahrung im Bereich Immobilien und Assets under Management von 6,079 Milliarden Australische Dollar zurückgreifen können, die sich in erster Linie auf Value-Add-Strategien konzentrieren und das Real-Estate-Debt-Team von Barings in Australien ergänzen. Die Geschäftsführer und Mitarbeiter von Altis werden nach der Übernahme im Unternehmen verbleiben.



„Wir freuen uns, Altis auf unserer Immobilienplattform willkommen zu heißen und somit unsere lokalen Investmentkapazitäten in Australien zu stärken und unsere Präsenz in der Region weiter auszubauen. Der asiatisch-pazifische Raum macht etwa ein Drittel des Drittgeschäfts der von Barings verwalteten Assets under Management aus und wird ein wichtiger Wachstumsmotor für uns sein. Barings hat in Australien bereits Private Credit und Real Estate Debt Investments erfolgreich aufgesetzt und wir sind zuversichtlich, dass Altis unsere Investmentkapazitäten in der Region erweitern wird“, so Mike Freno, Chairman und CEO von Barings.



„Barings verfügt über eine gut etablierte Immobilienplattform in den USA und Europa mit Expertise in Core und Value-Add-Investments, die auf unserer researchbasierten und lokalen Präsenz vor Ort beruht. Diese Akquisition wird dazu beitragen, unsere Immobilienplattform im asiatischpazifischen Raum weiter auszubauen, mit einem Schwerpunkt auf Australien, bevor wir in andere Märkte wie Japan und Korea expandieren“, ergänzt Charles Weeks, Barings Head of Europe and APAC Real Estate.