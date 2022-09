Barings investiert für PELV im Nordwesten Englangs

Barings hat ein Logistikobjekt im Omega Business Park im Nordwesten Englands im Rahmen eines Forward Deals von Miller Developments erworben. Die Immobilie wird Teil des paneuropäischen Logistik-Ventures (PELV).

