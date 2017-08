Barings gelingt Vollvermietung des Frankfurter „Loft193“

Mainzer Landstraße 193

Barings Real Estate Advisers hat das 7.700 m² große Objekt „Loft193“ in der Mainzer Landstraße 193 in Frankfurt innerhalb von nur neun Monaten vollständig vermietet. Bei Erwerb im Oktober 2016 für den Individualfonds eines berufsständischen Versorgungswerks lag die Leerstandsrate noch bei gut 50 Prozent [Barings kauft für deutsches Versorgungswerk ein].

Einer der neuen Mieter des sechsstöckigen Gebäudes ist das Atelier Markgraph, welches das 3. Obergeschoss mit seinen 1.155 m² nutzt. Zum anderen sicherte sich die Deutsche Bahn AG das 4. und 5. Obergeschoss auf gut 2.300 m². Weiterer Nutzer des Objekts ist die Designmöbel-Einzelhandelskette „Who´s perfect - La Nuova Casa“.



„Unsere Repositionierung des Gebäudes in Verbindung mit einem durchdachten Marketingkonzept ,Colorize your Business‘ ist hervorragend aufgegangen. Mit zahlreichen Aktionen haben wir nicht nur den neuen Namen Loft 193 des Objekts schnell im Teilmarkt bekannt gemacht, sondern auch potentielle Mieter angesprochen, die offene Raumkonzepte und genau diesen speziellen Industrie-Charme mit Deckenhöhen von bis zu 3,60 Meter schätzen“, kommentiert Sascha Becker, Niederlassungsleiter von Barings Real Estate Advisers in Frankfurt.