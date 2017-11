Kildare Partners verkauft Quintett für über 100 Millionen Euro

Ein von Kildare Partners gemanagter Fonds hat das sogenannte „Kettcar“-Portfolio erfolgreich am Markt platziert: Der Kaufpreis für die fünf Büro- und Geschäftshäusern, von denen drei in Düsseldorf und je eines in Hannover und München stehen, liegt jenseits der 100-Million-Euro-Marke. Neuer Eigentümer ist ein angelsächsischer Investor, der von Barings Real Estate Advisers betreut wurde, die auch künftig das Asset Management des Core-Plus-Portfolios übernehmen werden.

.

Das Quintett kommt auf eine Gesamtmietfläche von 78.000 m², von denen Büro mit 63.000 m² den Löwenanteil stellt. 5.800 m² entfallen auf Retail, der Rest verteilt sich auf Wohnen, Gastronomie und Dienstleistung. Die Gebäude wurden in der Zeitspanne von 1984 bis 2002 errichtet und können insgesamt einen Vermietungsstand von 91 Prozent vorweisen. Sascha Becker, Leiter der Barings-Niederlassung in Frankfurt, bekräftigt, durch gezielte Maßnahmen nicht nur eine Optimierung der Auslastung, sondern auch eine Reduktion der laufenden Kosten realisieren zu wollen. Das Core-Plus-Portfolio soll nachhaltig wertgesteigert werden.





Die Immobilie Kennedydamm 15-17 in Düsseldorf ist Teil des verkauften Portfolios.



Kildare Partners wurde von Curzon Advisers beraten, die den Immobilieninvestor in Deutschland und Schweden betreuen. Die juristischen Fragen des Ankaufs und der Finanzierung klärten die Frankfurter Rechtsanwälte FPS, die Kanzlei Ashurst saß für die Verkäuferseite am Tisch.