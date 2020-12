Barings erwirbt Münchner „Machtlfinger Höfe“ von Conren Land

Barings hat im Rahmen eines Off-Market-Deals die Machtlfinger Höfe in Münchener Stadtteil Obersendling erworben. Über den Kaufpreis wurde mit dem Verkäufer, der Conren Land AG, Stillschweigen vereinbart. Das Büroensemble umfasst rund 21.800 m² Mietfläche, verteilt auf drei Gebäudeteile. Das Objekt aus dem Jahr 2003 bietet flexible und hochwertige Büroflächen und ist nahezu voll vermietet.

.

Conren Land übernahm das Büroensemble Anfang 2018 von Commerz Real übernommen [wir berichteten]. Die Machtlfinger Höfe befinden sich in der Machtlfinger Straße 5-15 in Obersendling, südwestlich der Münchner Innenstadt. Die U-Bahn-Station Machtlfinger Straße befindet sich direkt am Objekt und bietet schnelle Verbindungswege in die Innenstadt und in die benachbarten Stadtgebiete. Der Standort wird mittelfristig stark von neuen Büro- und Quartiersentwicklungen sowie Infrastrukturmaßnahmen im nächsten Umfeld, wie z.B. der Entwicklung des Ratzingerplatzes und dem Bau einer neuen Trambahnlinie profitieren, und dadurch noch mehr institutionellen Charakter erhalten.



„Mit über 20 Mietern im Objekt verfügt die Immobilie über eine diversifizierte Ertragssituation aber gleichzeitig auch erhebliches weiteres Wertsteigerungspotenzial, das durch den Abschluss neuer Verträge im Laufe der nächsten zehn Jahre gehoben werden kann. Wir prüfen zudem weitere technische Optimierungen, werden das Objekt noch nachhaltiger gestalten und streben im Anschluss eine Gebäudezertifizierung an. Darüber hinaus liegt es in Nachbarschaft zu unserem Objekt ‚Die Zentrale‘, das wir im Jahr 2018 für unsere Value-Add-Strategie gekauft und erfolgreich repositioniert haben,” sagt Sascha Becker, Country Head Germany von Barings.



„Diese Transaktion ist bereits die vierte große Bürotransaktion in Europa, nach dem Erwerb einer Immobilie in Stockholm (Lesen Sie hier weiter...), einem Development in Italien und einem Büroportfolio in Deutschland im Laufe dieses Jahres. Dies unterstreicht unsere positive Sicht auf Büroimmobilien sowie Kriterien wie gute Lage und hochwertige Objektqualität für den Anlageerfolg", fügt Gunther Deutsch, Head of Real Estate Transactions – Europe bei Barings.



„Wir sind von diesem attraktiven Büroobjekt überzeugt und freuen uns, die Finanzierung darzustellen. Die Immobilie wird in Zukunft von der begonnenen Büroquartiersentwicklung im unmittelbaren Umfeld profitieren. Gleichzeitig weiten wir damit unsere europaweite Geschäftsverbindung mit Barings auch in Deutschland aus“, kommentiert Gerhard Meitinger, Head of Real Estate Finance Germany bei pbb.



BNP Paribas Real Estate war bei der Transaktion beratend für Barings tätig; ebenso Linklaters (rechtlich) und TA Europe bei der technischen Due Diligence. Finanzierungspartner ist die pbb Deutsche Pfandbriefbank AG.