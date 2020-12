Barings erwirbt Logistikprojekt im Großraum Manchester für 42,5 Mio. Pfund

Barings hat im Rahmen einer Forward-Akquisition für eine Core-Strategie eine Logistikimmobilie in Bolton, Großraum Manchester, für 42,5 Mio. Pfund (ca. 47,1 Mio. Euro) von Panattoni erworben.

Das Projekt wird im Wingates Industrial Estate, einem etablierten Logistik- und Gewerbestandort, realisiert und soll nach seiner Fertigstellung ca. 33.300 m² hochmoderne Flächen in zwei Gebäuden umfassen. Eine Immobilie mit 7.200 m² ist bereits für 15 Jahre an das Logistikunternehmen Hermes Parcelnet vorvermietet und wird als Paketlager genutzt werden. Das zweite Gebäude verfügt über 26.100 m² und wird spekulativ entwickelt. Es ist geplant, das gesamte Projekt mit einer BREEAM-Zertifizierung „Sehr gut“ zu erstellen.



Das Projekt befindet sich an einem herausragenden Logistikstandort, 1,6 km von der Auffahrt J6 der Autobahn M61, rund 11 km von der Autobahn M60/M62 und nur ca. 35 km vom Flughafen Manchester entfernt. Die Immobilie ist hervorragend geeignet, den Großraum Manchester und die weiteren Regionen im Nordwesten sowie Yorkshire und die Midlands zu bedienen. In der unmittelbaren Umgebung haben sich bereits namhafte Nutzer angesiedelt, darunter Amazon, Whistl (ehemals TNT) und Aldi.



„Großbritannien ist einer der am weitesten entwickelten Online-Einzelhandelsmärkte Europas, und der monatelange Lockdown hat die Widerstandsfähigkeit des Sektors und die Bedeutung von Logistikimmobilien deutlich gemacht. COVID-19 hat den Online-Handel weiter gestärkt und die Nachfrage nach Logistikflächen gesteigert. Durch die Vorvermietung eines Gebäudes an Hermes sind die Risiken eines Teils des Projekts minimiert worden, und da bereits ein starkes Nutzerinteresse an dem zweiten Gebäude besteht, glauben wir, dass diese Projektentwicklung gut geeignet ist, der Nachfrage nach hochwertigen Logistikflächen in erstklassigen Lagen im Nordwesten Englands gerecht zu werden“, sagt Darren Hutchinson, Managing Director, Head of UK Real Estate Transactions bei Barings. Das Unternehmen wurde bei der Transaktion von Knight Frank und CMS beraten.



„Diese Transaktion ist unsere sechste Logistikakquisition in diesem Jahr in Europa, wodurch sich unser Investitionsvolumen im Logistiksektor auf 300 Millionen Euro erhöht. Mit weiteren sieben Logistiktransaktionen in Exklusivität erwarten wir ein weiteres starkes Jahr für Barings Europa, das trotz Corona unserem Ankaufsvolumen im Bereich Logistik in 2019 von 600 Millionen Euro entspricht. Auch 2021 werden wir verstärkt in Logistikimmobilien investieren und streben weitere Zukäufe in den nordischen Ländern, den Niederlanden, Deutschland, Großbritannien, Italien, Frankreich und auf der Iberischen Halbinsel mit einem Investitionsziel von 950 Millionen Euro an“, fügt Gunther Deutsch, Managing Director, Head of Real Estate Transactions – Europe bei Barings, hinzu.



„Wir freuen uns, unsere paneuropäische Beziehung zu Barings weiter auszubauen“, ergänzt Matthew Byrom, Managing Director von Panattoni UK.