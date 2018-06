Barings erwirbt leerstehendes Bürogebäude

Barings Real Estate hat von einem privaten Investor ein Bürogebäude in der 9 rue du Helder in Paris als Teil seiner paneuropäischen Value-Add-Immobilienanlagestrategie im Auftrag institutioneller Anleger erworben. Die derzeit leerstehende Immobilie umfasst rund 1.600 m², die sich über fünf Geschosse verteilen, einschließlich eines Erdgeschosses mit Zwischengeschoss.

.

Barings beabsichtigt die Umsetzung einer umfassenden Asset-Management-Strategie, einschließlich der Komplettsanierung der Immobilie zu einem „Grade A“-Objekt. Die Immobilie mit wertvoller historischer Fassade befindet sich im 9. Arrondissement und damit im Herzen des Pariser Geschäftsviertels rund um die Opéra Garnier und ist aufgrund ihrer räumlichen Nähe zu den Bahnhöfen Opéra und Saint Lazare hervorragend an den öffentlichen Nahverkehr angebunden.



Barings wurde bei der Transaktion von Oudot et Associés (Notar), Aliuta (technische Beratung) und DLA (Anwaltskanzlei) unterstützt. Der Verkäufer wurde von Cheuvreux et Associés (Notar) unterstützt.