Barings erwirbt Grundstück für Logistikprojekt in Madrid

Barings hat im Auftrag eines institutionellen Anlegers ein 85.000 m² großes Grundstück im Süden von Madrid erworben. Im Rahmen einer Partnerschaft mit einem Entwickler wird der Investmentmanager zwei eigenständige Logistikgebäude mit einer Gesamtmietfläche von 49.500 m² bauen. Die beiden Objekte haben eine Fläche von 17.500 m² bzw. 32.000 m² und können unabhängig voneinander vermietet werden. Die Planung sieht eine Fertigstellung bis zum dritten Quartal 2020 vor.

Das Grundstück befindet sich in Ontígola, einem erstklassigen Logistikstandort für die nationale Distribution am südlichen A-4-Korridor, der Madrid mit dem Süden Spaniens und den südlichen Häfen verbindet. Der A-4-Korridor ist einer der beiden zentralen Logistikachsen in Madrid und gewinnt zunehmend an Bedeutung – zum einen, weil sich von hier aus die gesamte Iberische Halbinsel bedienen lässt, zum anderen wegen der wichtigen Logistikmieter in diesem Gebiet. Das Objekt profitiert von der direkten Anbindung an die Autobahn A-4 und die R-4 (die Madrid mit dem Süden Spaniens verbinden) und befindet sich nahe den Ringstraßen M-50 und M-45.



„Dies ist eine hervorragende Möglichkeit, um gemeinsam mit einem lokalen Entwickler in Spanien eine erstklassige Logistikimmobilie zu entwickeln. Dies ist unser zweites Logistikinvestment in Ontígola, nachdem wir vor einigen Monaten bereits ein Logistikobjekt für einen Core-Investor erworben hatten. Barings ist weiterhin verstärkt daran interessiert, in frühen Phasen der Wertschöpfung mit Projektentwicklern zusammenzuarbeiten. Wir verfolgen weitere Akquisitionsprojekte im Logistikbereich sowie in den Sektoren Büroimmobilien, Wohnimmobilien und Studentenunterkünfte in unseren Zielmärkten Finnland, Schweden, Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden in den Risikoklassen Core+ bis Value Add“, so Gunther Deutsch, Head of Real Estate Transaction – Europe bei Barings.