Barings erwirbt für den SIS-Fonds Büroimmobilie bei Stuttgart

Triga

Barings Real Estate Advisers hat als exklusiver Asset Manager des Stuttgarter Immobilien-Spezialfonds (SIS-Fonds) der Stuttgarter Versicherungsgruppe für Deutschland das Büroobjekt „Triga“ in der Max-Lang-Straße 54 in Leinfelden-Echterdingen in der Nähe von Stuttgart gekauft. Dieses erste Investment des SIS-Fonds in seinem Heimatmarkt wurde von einem deutschen institutionellen Investor erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Bei der Core+-Immobilie handelt es sich um ein fünfgeschossiges Single-Tenant-Objekt mit einer Mietfläche von 11.320 m² sowie 194 Tiefgaragenstellplätzen.

„Wir freuen uns, mit dieser Akquisition unser Engagement im Stuttgarter Immobilienmarkt weiter auszubauen. Das Objekt Triga weist nicht nur ein sehr attraktives Rendite-Risiko-Verhältnis auf, sondern bietet durch gezielte Asset-Management-Maßnahmen auch erhebliches Wertsteigerungspotential. So ist zum Beispiel die Aufwertung des Gebäudes durch den Einbau einer großflächigen Gebäudekühlung vorgesehen“, so Robert Schneider, Niederlassungsleiter für die Region Deutschland Süd bei Barings Real Estate Advisers.



Das Objekt ist verkehrsgünstig gelegen. Zwei S- und eine U-Bahn Linie sind zu Fuß in weniger als fünf Minuten erreichbar. Die Stuttgarter Innenstadt ist so nur 15 Fahrminuten entfernt. Mit dem Auto kann das Objekt über die Ausfahrt Stuttgart-Leinfelden direkt von der A8 angefahren werden.



Das Maklerunternehmen Colliers war beim Erwerb auf Verkäuferseite vermittelnd tätig.