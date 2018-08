Barings erwirbt fünf Bürogebäude im Avalon Business Park in Madrid

Gunther Deutsch

Barings Real Estate hat fünf Bürogebäude im Avalon Business Park in Madrid als Teil einer paneuropäischen Value-Add-Anlagestrategie im Auftrag eines institutionellen Anlegers erworben. Der Verkäufer ist Meridia Capital. Die fünf Bürogebäude haben eine Gesamtfläche von 24.495 m² und zählen zu den hochwertigsten in diesem Teilmarkt. Die Gebäude sind mit über 20 Mietern – vorwiegend aus den Bereichen IT/Technologie und Engineering – zu 97 % fest vermietet.

Zusätzlich gibt es 1.291 m² Einzelhandelsfläche und 421 Tiefgaragenplätze. Der Avalon Business Park umfasst insgesamt neun Bürogebäude mit einer Fläche von 46.952 m² und befindet sich in Julian Camarillo, einem Büroteilmarkt mit einer Fläche von 950.000 m² in der City von Madrid, einem der am Flächenumsatz gemessen größten Teilmärkte im Jahr 2018. Der Stadtteil Julian Camarillo war früher ein von Industrie geprägter Standort und liegt in unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum und zum Flughafen (jeweils 15 Autominuten), die U-Bahn-Station ist in nur acht Minuten zu Fuß zu erreichen, zudem wird das Areal von verschiedenen Buslinien bedient.



„Unsere erste Bürotransaktion in Madrid ist ein weiterer Meilenstein unserer Engagements in Spanien. Für den Büromarkt erwarten wir in den kommenden Jahren Mietpreiswachstum und Wertzuwächse. Der Schwerpunkt unserer europäischen Plattform mit Büros in Finnland, Schweden, Großbritannien, Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien wird über verschiedene Anlageklassen und Risikoprofile hinweg weiterhin auf den Segmenten Büro, Logistik und Einzelhandel liegen – von Core-Investments bis hin zu opportunistischen Transaktionen. Künftig wollen wir zusätzlich selektiv den Mietwohnungsbau sowie Studentenwohnen ins Visier nehmen,“ Gunther Deutsch, European Head of Transactions bei Barings Real Estate, sagt.



Barings Real Estate wurde bei der Transaktion beraten von Dentons (Recht), Deloitte (Finanzen), Arcadis (Technik) und Knight Frank (Bewertung).