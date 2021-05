Barings erhält DGNB Gold für „Die Zentrale“ in München

Barings hat die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen der Gewerbeimmobilie „Die Zentrale“ in München-Sendling wie geplant abgeschlossen. Das Gebäude umfasst . Die Immobilie ist das erste Sanierungsobjekt in Bayern, das von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen ausgezeichnet wurde – mit einer Zertifizierung in Gold. Die DGNB hatte das Nutzungsprofil Sanierung neben Neubau und Bestand im letzten Jahr im Rahmen der Überarbeitung der Gebäudezertifizierung DGNB Systems eingeführt.

Die in der Perchtinger Straße 8-10 gelegene Liegenschaft mit einer Bürofläche von 13.200 m² wurde 2017 von Barings für den Barings European Value Add Fund 1 erworben [wir berichteten]. Die Baumaßnahmen begannen 2018 und wurden nun Ende März 2021 beendet. So wurde beispielsweise die Fassade erneuert und mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) versehen sowie das Dach komplett erneuert. Neue flexible Raumkonzepte für die unterschiedlichsten Büronutzer, neue Gemeinschafts- und Außenflächen sowie die Modernisierung der zweigeschossigen Tiefgarage runden die Revitalisierungsmaßnahmen des Objekts ab. Alle Arbeiten wurden im laufenden Betrieb und in enger Abstimmung mit den Bestandsmietern erfolgreich umgesetzt.



Zum Erreichen der DGNB-Zertifizierung in Gold trug die Verwendung besonders umweltverträglicher Materialien bei. Alle neu eingebrachten Holzbauteile stammen beispielsweise aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Hinzu kommen die Sicherstellung der Drittverwendungsfähigkeit durch das flexible Raumkonzept, die vollständige Barrierefreiheit und eine umfangreiche Mobilitätsinfrastruktur – vom Fahrradstellplatz bis hin zu Duschmöglichkeiten für alle Gebäudenutzer.



„Wir waren bereits beim Ankauf davon überzeugt, mit der Investition in die Nachhaltigkeit der Büroimmobilie Mehrwert für unsere Investoren und Nutzer zu schaffen. Die aktuelle Flächennachfrage für das Objekt und die positive Entwicklung der Lage im Allgemeinen bestätigen diese Einschätzung. Mit der Zertifizierung haben wir im Segment Bestandsimmobilien positive Maßstäbe gesetzt, und damit die Erwartungen unserer Nutzer und Investoren in Bezug auf innovative Nachhaltigkeitsstrategien vollends erfüllt“, erklärt Gunther Deutsch, Head of Transactions Europe bei Barings.