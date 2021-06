Barings baut Engagement in Italien weiter aus

Barings hat drei Logistikimmobilien im Nordosten Italiens im Rahmen einer Off-Market-Transaktion für eine europäische Core-Investitionsstrategie erworben. Die Objekte werden von Kryalos SGR verwaltet und sind Teil eines größeren Portfolios mit sechs Objekten und rund 96.000 m² Logistikfläche, das Barings über die letzten beiden Jahre für die Core-Strategie erworben hat.

.

Bei einer der Immobilien aus der jüngsten Transaktion handelt es sich um eine 11.000 m² große Lagerhalle, die in ein Gefrierlager umgewandelt wurde und langfristig an Unifreddo Srl, ein Spezialist für Kühltransporte, vermietet ist. Mit der Anmietung hat das Unternehmen seine Kühllagerkapazität in der Region verdoppelt. Das Gebäude befindet sich in Isola Rizza, rund 20 km südöstlich von Verona in der Region Venetien. Es liegt direkt an der Staatsstraße „Transpolesana” (SS434), die Verona mit Rovigo verbindet, und in der Nähe der Autobahnen A4, A22 und A31.



Die beiden anderen Immobilien sind Built-to-Suit-Objekte, die im Rahmen eines Forward Deals vom Logistikentwickler Techbau S.p.A. in den letzten Tagen fertiggestellt wurden. Für die Projekte wird eine LEED-Nachhaltigkeitszertifizierung in Gold angestrebt. Sie umfassen jeweils 46.000 m² und 18.000 m² moderner Logistikfläche und sind langfristig an STI Spa, einen italienischen Logistikdienstleister, vermietet. Beide Lager liegen in San Giorgio di Mantova bei Mantua, einem wachsenden Logistikdrehkreuz in der Region, das von der strategischen Lage an der Kreuzung der Ost-West und Nord-Süd-Europäischen Logistikkorridore profitiert.



„An dieser komplexen Transaktion, die sich in ihrer Gesamtheit über zwei Jahre hingezogen hat, zeigt sich unsere Flexibilität mit Eigennutzern zusammenzuarbeiten, um deren Expansionsstrategien zu unterstützen und hochqualitative moderne, genau auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmte Flächen zu schaffen – insbesondere im Segment der Kühllager. Die Investition sichert damit langfristige Rendite für unsere Investoren. In Italien haben wir bisher rund 250.000 m² Logistikfläche angekauft. In der Pipeline befinden sich aktuell fünf weitere Transaktionen, die diese Fläche verdoppeln werden. Wir planen weiterhin einen Ausbau unserer Logistikplattform in Italien“, kommentiert Marco Corti, Managing Director, Real Estate Country Head – Italy bei Barings.



„Diese Off-Market-Transaktion zeigt erneut die Stärke unserer lokalen Netzwerke im Markt sowie unseren Ansatz als strategischer Partner für Eigennutzer, die ihr Geschäft mit Hilfe von Built-to-Suit-Objekten oder Sale-Leaseback-Möglichkeiten ausbauen möchten – diesmal im italienischen Markt. Unser Zielinvestitionsvolumen im Bereich Logistik liegt bei gut 1 Milliarde Euro für dieses Jahr. Entsprechend sind wir weiterhin an spekulativen Entwicklungen sowie Forward-Funding-Transaktionen in Skandinavien, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien interessiert. Darüber hinaus interessieren uns auch die Entwicklung größerer Logistikparks, potentiell in Zusammenarbeit mit Projektentwicklern“, erläutert Gunther Deutsch, Managing Director Germany, Head of Real Estate Transactions – Europe bei Barings.



„Der italienische Logistikimmobilienmarkt wächst schnell und bietet viele Investitionschancen an Standorten, die von wirtschaftlichen und sektoralen Trends geprägt sind. Ein Beispiel ist die wachsende Nachfrage nach Kühllagern. Kryalos unterstützt Barings bei der Identifizierung dieser Möglichkeiten im Logistikmarkt, vor allem in Norditalien”, erklärt Paolo Bottelli, CEO von Kryalos SGR.



Barings und Kryalos SGR wurden von Keygre Brokerage Srl beraten. K&L Gates fungierte als Rechtsberatung.