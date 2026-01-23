Barcelona: Commerz Real verkauft „Pallars“ an Ardian und Rockfield

Im aufstrebenden Technologiebezirk „22@“ in Barcelona wechselt ein großdimensioniertes Studierendenwohnheim den Eigentümer: der von Commerz Real gemanagte „Commerz Real Institutional Smart Living Europe Fund“ verkauft die Wohnanlage „Pallars“ an einen Fonds von Ardian und Rockfield. Die Immobilie mit 673 Einheiten war Teil des Smart Living Europe Fund und zählt zu den markanten Developments im Bezirk Sant Martí.

.

„Gerade im Segment Micro Living ist die Nachfrage weiterhin sehr hoch“, erläutert Kerstin Struckmann, Global Head of Product Management Institutional Clients bei der Commerz Real. „Diese haben wir genutzt, um erstens ein sehr gutes Ergebnis für unsere Anleger zu erzielen und zweitens im Sinne eines aktiven Portfoliomanagements Spielraum für weitere Investments zu gewinnen.“



Der offene Spezial-AIF (Alternativer Investmentfonds) „Commerz Real Institutional Smart Living Europe Fund“ investiert für professionelle und semiprofessionelle Anleger in Studenten- und Mikroapartmentanlagen in europäischen Metropolen und Universitätsstädten. Erst kürzlich hatte die Commerz Real für den Smart Living Europe Fund eine studentische Wohnanlage in Dublin erworben.



Seinerzeit als Forward Funding erworben und im November 2022 fertiggestellt, umfasst „Pallars“ 673 Einzel- und Doppelzimmer auf 26.086 m² Gesamtmietfläche, die sich über einen vierstöckigen Gebäuderiegel und vier achtgeschossige Wohntürme erstrecken. Hinzu kommen 34 Pkw-, 211 Motorrad- und 105 Fahrradstellplätze in der integrierten Tiefgarage. Gelegen ist der Wohnkomplex in der Carrer de Pallars 433–453 im Bezirk „22@“, einem ehemaligen Industriegebiet im Stadtteil Sant Martí, das seit 2000 zu einem führenden Innovations- und Technologiezentrum umgestaltet und aufgewertet wurde.



Für den im Rahmen ihrer im Oktober 2024 aufgelegten paneuropäischen Investmentplattform für Studentisches Wohnen (PBSA) haben Ardian und Rockfield mittlerweile zwölf Transaktionen mit einer Wohnkapazität von 6.000 Betten in den wichtigsten Universitätszentren Europas getätigt. Neben dem Ankauf der Wohnanlage „Aparto Pallars Barcelona“ von Commerz Real, erwarb die Immobilienplattform ein Immobilienprojekt mit 427 Betten in Mailand sowie ein Immobilienprojekt mit 327 Betten in Bordeaux, der fünftgrößten Studentenstadt Frankreichs [we reported].



„Durch den gleichzeitigen Erwerb von 1.500 Einheiten im Rahmen von drei ausgewählten Transaktionen stärken wir unsere Präsenz in Europa und machen unseren ersten Schritt in Frankreich. Es ist interessant zu sehen, dass es in einem so starken Markt mit dringendem Bedarf immer noch an hochwertigen Angeboten mangelt. Wir sehen hier eine Chance und suchen aktiv in den wichtigsten französischen PBSA-Märkten, um unser Portfolio in den kommenden Jahren erheblich zu vergrößern“, sagte Mats Bartels, Investment Director Northern Europe bei Rockfield.