Baosen Suntop mietet 9.300 m² Lagerfläche in Duisburg

Die Baosen Suntop GmbH erweitert ihre Kapazitäten in Nordrhein-Westfalen. Im Duisburger Süden hat das Unternehmen rund 9.300 m² Hallen- sowie 275 m² Bürofläche angemietet. Der Standort Duisburg überzeugte mit seiner vielfältigen Hafeninfrastruktur sowie der hervorragenden Integration in das nationale sowie internationale Netzwerk des Hafens, beispielsweise die direkte Anbindung an die Neue Seidenstraße.

Auch die kurzfristige Verfügbarkeit und die Qualität des modernen Neubaus waren entscheidende Kriterien für die Anmietung der Logistikanlage. Die Baosen Suntop GmbH hat die neuen Flächen bereits bezogen und mit dem Eigentümer Duisport einen langfristigen Mietvertrag geschlossen. Anteon Immobilien hat den Mieter bei der Standortsuche beraten und die neuen Flächen erfolgreich vermittelt.