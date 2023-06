Bankhaus Spängler ist neues Mitglied bei DAVE

DAVE expandiert nach Österreich und begrüßt sein neues Mitglied, die Spängler Immobilien GmbH, die eine 100-prozentige Tochter des Bankhauses Spängler ist. „Im Immobiliengeschäft sind eine fundierte Marktkenntnis und ein exzellentes Netzwerk das A und O. Wir freuen uns deswegen sehr, unsere Expertise zukünftig in das DAVE-Netzwerk einzubringen", sagt Geschäftsführer Daniel Triffterer.

Spängler Immobilien vermittelt seit 2016 für seine Kunden An- und Verkäufe von Wohn- und Anlageimmobilien im gehobenen Preissegment. Regional liegt der Fokus für Wohnimmobilien im Großraum Salzburg, Anlageimmobilien werden im deutschsprachigen Raum vermittelt. 2022 konnte ein Volumen in Höhe von 100 Millionen Euro begleitet werden.



„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Spängler Immobilien jetzt auch einen Partner in Österreich haben. Alle DAVE-Unternehmen verfügen über eine hohe lokale Expertise, langjährige und nachhaltige Kundenbeziehungen sowie einen gelebten Wertekodex. Mit dem Bankhaus Spängler verbinden uns diese Attribute“, kommentiert Peter Schürrer, Geschäftsführer von DAVE.