Brexit - Wohin werden die Investitionen fließen?

Die Meinungen ob Frankfurt vom Brexit profitieren wird oder nicht, und vor allem in welchem Ausmaß, gehen weit auseinander. Während Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier mahnt, dass es keinen Brexit-Massenansturm auf Frankfurt geben wird, sieht es das Bankhaus Metzler ähnlich. Nach Einschätzung von Emmerich Müller, Partner der Bank, könnte vor allem Paris profitieren. Laut einer aktuellen Umfragen von Ernst & Young plant indes jedes siebte britische Unternehmen seine Geschäftsbereiche zu verlagern und „vor allem Deutschland profitiere von der Brexit-Flucht“, so das Fazit der Umfrage.

Gemäßigte Töne

Einen vorsorglichen Euphorie-Dämpfer hat der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier der hochgeschaukelten „Wir-werden-profitieren-Stimmung “ in und um Frankfurt verpasst: Der Landeschef hält es für eine Fehleinschätzung, dass der von Theresa May nun bekräftigte harte Brexit direkt zu einem Massenumzug der Banken von der Themse an den Main führt. In einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ konstatierte der Politiker zwar die durchaus veritablen Chancen Frankfurts, bei der Verlagerung von Finanzinstituten oder Teilen davon, als Alternative ausgewählt zu werden, warnte jedoch gleichzeitig vor allzu hochgesteckten Hoffnungen.



Inzwischen gestaltet sich die Stimmungs-Gemengelage in der Tat verhalten differenzierter. Das Szenario einer konzertierten Banken-Wanderung von London nach Mainhattan ist beerdigt. Zwar verlautbaren prominente Kenner der Szene weiterhin, dass Frankfurt das Kaliber eines Brexit-Profiteurs hat. Ganz aktuell hat dies Emmerich Müller, Partner des Bankhauses Metzler, der Deutschen Presseagentur in die Feder diktiert. Nach Einschätzung von Emmerich Müller werden die meisten in London für die Arbeitsplatzverlagerungen Verantwortlichen bis Mitte 2017 konkrete Entscheidungen zu Standortverlagerungen auf den Kontinent treffen. Nicht ausgemacht ist für Müller jedoch, ob die aus London verlagerten Arbeitsplätze in großer Anzahl auch schwerpunktmäßig an den Finanzplatz Frankfurt verlagert werden. Frankfurt habe zwar gute Chancen vom Brexit zu profitieren und es könnten in der Main Metropole einige Tausend Arbeitsplätze neu angesiedelt werden. Aber: So wirklich rechnet niemand (mehr) damit, dass sich Weltstadt gewohnte Londoner als geschlossener Trupp in Bewegung setzt und punktgenau in der Hessen-Metropole landet. Es wird Verlagerungen geben, auch nach Frankfurt, - aber auch nach Paris und nach Dublin. Und vor allem: Das Ganze wird sich zeitlich strecken und nicht ad hoc, auf einen Schlag, erfolgen.



Nach der Grundsatzrede der britischen Premierministerin Theresa May in der vergangenen Woche steht hingegen unumstößlich fest, dass die Londoner Finanzindustrie noch in diesem Frühjahr Entscheidungen treffen muss. Theresa May hat klipp und klar erklärt, dass die Briten den EU-Binnenmarkt und die Zollunion verlassen; die EU-Personenfreizügigkeit wird gekippt, dem Europäischen Gerichtshof die kalte Schulter gezeigt. Die Geldinstitute können ergo von London aus ihr Europageschäft nicht mehr handeln, sie gelten schlussendlich als Drittstaat ohne EU-Passporting.



Und dass weiterhin ein grundsätzliches Interesse am Standort Frankfurt besteht, mag auch daran bemessen werden, dass aktuell Vertreter von rund 20 Finanzinstituten im Konferenzsaal der BaFin sitzen, um sich über relevante Modalitäten unterrichten zu lassen. Darunter Goldmann Sachs, Morgan Stanley und die Citigroup.



Optimistische Stimmen

Deutlich positiver bewertet Ernst & Young auf der Basis einer aktuellen Umfrage die Situation. Standorte in der EU gewinnen an Attraktivität - allen voran Deutschland. Jedes siebente in Großbritannien aktive Unternehmen plant, seine Geschäftsbereiche zu verlagern. Im übrigen Europa denkt nur jede 50. Firma an Verlagerungen. Gewinner ist laut der Umfrage Deutschland, so nannten 54 Prozent der britischen Unternehmen Deutschland als bevorzugtes Ziel, gefolgt von den Niederlanden (33 Prozent) und Frankreich (8 Prozent). Aber auch E&Y sieht Schatten. Deutschland-Chef Hubert Barth, weist daraufhin, dass die steigende Attraktivität des Investitionsstandortes Deutschland zwar erfreulich ist, aber der Austritt der Großbritanniens aus der EU werde viele deutsche Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen stellen.