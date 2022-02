Bank of Communications mietet 1.200 m² im Main Tower

Neuer Mieter für den Main Tower: Mit der Bank of Communications wird sich im August 2022 einer der größten Finanzdienstleister Chinas auf rund 1.200 m² in der Neue Mainzer Straße 52-58 im Frankfurter Bankenviertel niederlassen.

.

Das Kreditinstitut mit Firmensitz in Shanghai unterhält weltweit Standorte und wird nach dem Umzug innerhalb der City seinen internationalen Geschäften künftig vom Main Tower aus nachgehen. Die Frankfurter Dependance wurde 2007 als erste europäische Niederlassung der Bank of Communications gegründet und bietet Finanzdienstleistungen für europäische und chinesische Unternehmenskunden an.



Das Bürohochhaus hat eine Gesamtfläche von rund 62.500 m², verteilt auf insgesamt 56 Geschosse. Savills war während des gesamten Vermittlungsprozesses exklusiv auf Mieterseite beratend tätig.