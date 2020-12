Bank of China vergrößert sich im Benrather Karree

Die Bank of China bleibt dem Benrather Karree in der Düsseldorfer Innenstadt treu. Sie wird sich neben dem Abschluss eines neuen 10-Jahres-Mietvertrags auch vergrößern: Von aktuell 400 auf zukünftig 1.100 m² Bürofläche wird das Unternehmen innerhalb des Objekts expandieren. Eigentümerin der Immobilie in der Benrather Straße 18-20 im Düsseldorfer CBD ist seit 2003 Deka Immobilien, die es für den Fonds Deka-Immobilien Europa verwaltet. Im Zuge der Vergrößerung wird die Bank of China ein neues, modernes Flächen-Konzept entwickeln, das dann nach und nach in allen Deutschland-Niederlassungen des Finanzinstituts etabliert werden soll. Die neue Fläche vermittelte BNP Paribas Real Estate.

