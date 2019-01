Die Bank of America Merrill Lynch hat das Büro- und Hotelobjekt The Squaire am Frankfurter Flughafen mit Krediten über 467,6 Mio. Euro für den Büro- und Hotelteil und 32,4 Mio. Euro für das Parkhaus refinanziert. Die Darlehen wurden danach über die Zweckgesellschaft Taurus DEU 2018-3 DAC verbr

[…]