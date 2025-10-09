Standardisiert oder smart?
BAMBI Talk diskutiert Standards im Zeitalter von KI
Wie viel Standardisierung braucht die Immobilienwirtschaft in einer Zeit, in der Künstliche Intelligenz (KI) und digitale Tools ganze Wertschöpfungsketten verändern? Diese Frage stand im Mittelpunkt des BAMBI Talks auf der Expo Real 2025 in München. Unter dem Titel „Standardisiert oder smart? Real Estate Management im Zeitalter von KI und Digitalisierung“ diskutierten führende Vertreterinnen und Vertreter der Branche über Chancen, Grenzen und die Rolle von Standards in einem zunehmend digitalisierten Umfeld.
Anlass der Veranstaltung war die Vorstellung der neuen Auflage des BAMBI Property Management Leistungsverzeichnisses (PM LV), das in Kooperation mit der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) entwickelt wurde. Das Werk gilt inzwischen als zentraler Orientierungsrahmen für Property Manager, da es Transparenz, Effizienz und Vergleichbarkeit im Markt stärkt. Bereits 2021 erstmals veröffentlicht und 2023 erweitert, wurde die aktuelle Version um Aspekte wie ESG, Datenqualität und technologische Schnittstellen ergänzt.
„Mit der neuen Version des PM-Leistungsverzeichnisses schaffen wir ein Fundament, das Orientierung gibt – gerade in einer Zeit, in der Digitalisierung und KI die Branche massiv verändern. Standards und smarte Innovationen schließen sich nicht aus, das eine bedingt häufig das andere.“, betonte Dr. Markus Bell (Bell Management Consultants) in der von ihm moderierten Diskussion,
Jan Majer-Leonhard (Goldbeck) hob hervor, dass Standardisierung die Grundlage erfolgreicher Digitalisierung sei, während Sabine Giesen-Kirchhofer (IC) den Paradigmenwechsel im Asset Management betonte – weg von kurzfristigen Entscheidungen hin zu nachhaltigem Changemanagement. „Das Asset Management steht vor einem Paradigmenwechsel: Weg vom Suchen nach regulatorischen Schlupflöchern und kurzfristigen Opportunitätskalkulationen, hin zu einem soliden und nachhaltigen Changemanagement. Dessen Fundamente bilden robuste Standards, die einen ESG-konformen Gebäudebestand sichern“, so Giesen-Kirchhofer.
Christian Lessner (Strabag) verwies indes in der Diskussion auf die zentrale Bedeutung von Datenqualität für den Einsatz von KI, und Stefanie Löwe-Koch (HIH) sah in der technologischen Aufholjagd der Branche den Schlüssel, um KI-Potenziale tatsächlich nutzbar zu machen: „KI bietet enormes Potenzial für die Immobilienwirtschaft – etwa beim automatisierten Auslesen von Mietverträgen – stößt jedoch noch schnell an Grenzen. Solange die Branche in Sachen Digitalisierung nicht aufholt, bleibt das große Potenzial von KI weitgehend ungenutzt.“
Das Fazit des BAMBI Talks fiel eindeutig aus: Standardisierung wird nicht als Innovationsbremse, sondern als Enabler verstanden – als Grundlage für digitale Transformation, ESG-Integration und die Entwicklung einer zukunftsfähigen Immobilienwirtschaft.