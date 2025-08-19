Ballium verkauft Büroimmobilie in Oberhausen

Die Ballium GmbH hat die Büro- und Praxisimmobilie in der Vestischen Straße 211 in Oberhausen-Sterkrade an die MF Vestische Straße eGbR verkauft. Die Gebäude verfügt über eine Mietfläche von etwa 1.380 m².

Das 1965 errichtete Gebäude auf dem etwa 900 m² großen Grundstück wurde nach dem Ankauf einer neuen Nutzung zugeführt. Die Lager King Düsseldorf GmbH mietet Flächen im UG und EG mit etwa 800 m² als weiteren Standort für ihr innovatives Selfstorage-Konzept an. Zusätzlich konnten 400 m² an Fitomat für ein innovatives Fitnesskonzept vermietet werden. Das Objekt befindet sich in verkehrsgünstiger Lage mit guter Anbindung sowie Nahversorgungsmöglichkeiten in direkter Nachbarschaft und verfügt über ausreichend Stellplätze auf dem hauseigenen Innenhof.



„Es freut uns sehr, dass wir unsere Mandanten nicht nur beim erfolgreichen Verkauf, sondern auch bei der strategischen Neupositionierung der Immobilie unterstützen konnten. Solche ganzheitlichen Projekte, bei denen wir sowohl den Verkauf als auch die anschließende Vermietung begleiten dürfen, zeigen das Vertrauen unserer Kunden in unsere Expertise“, sagt Jonas Bruckmann, zuständiger Berater bei Ruhr Real.