Balenciaga eröffnet Flagship-Store im Haus Cumberland

Die französische Modemarke Balenciaga hat Anfang Dezember 2021 im Haus Cumberland am Kurfürstendamm 193-194 einen Flagship-Store in der Hauptstadt eröffnet. Vormieter an dieser Adresse war Versace. Bislang waren die Kreationen der Luxusmarke hierzulande nur im Berliner KaDeWe, im Alsterhaus in Hamburg und seit kurzem auch im Münchner Balenciaga-Store erhältlich. Jetzt präsentiert Balenciaga auf mehr als 330 m² eigener Verkaufsfläche am Kurfürstendamm Pret-à-porter-Mode für Damen und Herren, sowie Lederwaren, Sportschuhe, Parfüm und Accessoires.

„Wir sind mehr als stolz, dass wir Balenciaga bei der Suche nach einem erstklassigen Standort für seinen Berliner Flagship-Store unterstützen durften“, sagt Maria Roß-Capotorto von Lührmann Berlin. Das ausgewählte Ladenlokal befinde sich an einer der besten Adressen Berlins, im denkmalgeschützten Haus Cumberland, in direkter Nachbarschaft zu anderen Luxusmarken wie Gucci, Moncler, Cartier und Chanel.



Die Vermittlung zeige, dass auch in schwierigen Zeiten erfolgreiche, hochkarätige Abschlüsse möglich seien, so Maria Roß-Capotorto von Lührmann Berlin. In einer durch Corona sehr angespannten Phase sei es gelungen, die verschiedenen Interessengruppen zusammen an einen Tisch zu bringen und für jeden eine hervorragende Lösung zu erarbeiten.