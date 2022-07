Bakic zieht ins Centro Tesoro

Der Verpackungsspezialist Bakic Packaging stellt im grünen Gewerbe- und Büroquartier Centro Tesoro im Münchner Osten die Weichen für die weitere Zukunft des Unternehmens. Das Unternehmen bezieht eine rund 1.400 m² große Neubaufläche im dritten Stockwerk in der Martin-Kollar-Straße 4 mit Blick auf die Alpen.

