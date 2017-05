Bain & Company mietet am Potsdamer Platz

Potsdamer Platz 11

CBRE hat der Bain & Company ein Büro am Potsdamer Platz vermittelt. Die Fläche befindet sich in der 14. und 15. Etage am Potsdamer Platz 11 und umfasst 1.600 m². Derzeit werden die Räumlichkeiten für die Managementberater im sogenannten Forum Tower ausgebaut, sodass sie voraussichtlich im vierten Quartal dieses Jahres bezugsbereit sind. Ein Teil der Fläche wird als offenes Arbeitskonzept gestaltet und als neues europaweites „Technology Hub“ von Bain & Company fungieren.

„Die Nachfrage nach modernen Büroflächen, vor allem in attraktiven Lagen, ist in Berlin enorm; die Nutzer konkurrieren um die Flächen. Diese Entwicklung gilt umso mehr für den Potsdamer Platz, der mit seiner zentralen Lage und den repräsentativen Büroflächen eine absolute Top-Adresse für Büros in Berlin ist“, sagt Marc Vollmer, Director Office Leasing Berlin bei CBRE.



Das Asset Management des Objektes und des aus 17 Gebäuden bestehenden Quartiers Potsdamer Platz verantwortet seit Ende 2015 die Brookfield Properties Germany GmbH. Eigentümer des Gebäudes ist das kanadische Investmentunternehmen Intertrust Group. Bain & Company wird in dem Bürogebäude seinen insgesamt vierten Sitz innerhalb Deutschlands und das erste Büro innerhalb Berlins haben. Deutschlandweit arbeiten rund 800 Mitarbeiter für das Unternehmen, weltweit etwa 7.000.