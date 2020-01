Bain Capital will deutsches Büroportfolio aufbauen

Der Investmentmanager Bain Capital Credit hat heute bekanntgegeben, dass die beiden Transaktionen im vergangenen Jahr - die ersten des Unternehmens in Deutschland - der Auftakt für den Aufbau eines Büroportfolios hierzulande ist. Das US-Unternehmen hatte vor wenigen Wochen den Bürokomplex Terminal H im Munich Airport Business Park [wir berichteten] sowie die Büroimmobilie Alphahaus in Offenbach [wir berichteten] erworben.

.

Für Brad Palmer, Managing Director und Leiter des europäischen Portfolio Management bei Bain Capital Credit, angesichts der wirtschaftlichen Rahmendaten in Deutschland ein gelungener Auftakt. „Wir sind der Ansicht, dass deutsche Städte über starke Fundamentaldaten verfügen, wie zum Beispiel stabile Wachstumsprognosen in Verbindung mit gezähmter Neubauaktivität. Wir planen, in Deutschland ein Portfolio von Büroimmobilien in Sekundärlagen oder peripheren Mikro-Lagen in A-Städten aufzubauen, bei denen wir Wert durch aktives Asset Management schaffen können“, so Palmer.



Die Immobilien werden von der German Office Group Asset Management („GOGAM”) verwaltet, die Bain Capital Credit auch künftig den Zugang zu Off-Market-Transaktionen und Prozessen mit kleinem Bieterkreis ermöglichen soll.