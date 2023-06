Bain Capital und Conren investieren 600 Mio. in Spanien

Conren Tramway (CT), die spanische Projektentwicklungsgesellschaft von Conren Land und den Co-CEOs Paco und Jaime Hugas, kooperiert mit Bain Capital im Rahmen eines Joint Ventures (JV). In den kommenden fünf Jahren wollen die Partner über 600 Millionen Euro in den Erwerb und die Entwicklung von Logistikimmobilien in Spanien und Portugal investieren.

.

Der Fokus in Spanien liegt auf erwachsenen und aufstrebenden Logistikzentren im ganzen Land – darunter Madrid, Katalonien, Valencia und Südspanien. In Portugal konzentriert sich das Joint Venture auf die Knotenpunkte Lissabon und Porto.



Die Projektpartner setzen auf erstklassige Logistikimmobilien, um den Nutzern die gesamte Bandbreite von Big Box über Cross-Docking bis hin zu Kühllagern und Logistik der letzten Meile anbieten zu können. Bei der Gestaltung und Neupositionierung der Anlagen wird das JV die CT-Gestaltungsprinzipien anwenden und von der globalen Expertise von Bain Capital bei Logistikinvestitionen profitieren.



Zum Auftakt hat sich das JV ein Grundstück in Loriguilla (Valencia) mit einer Grundstücksfläche von 92.000 m² gesichert. Das Objekt wird nach hohen ESG-Standards entwickelt. Es befindet sich in einer strategisch günstig gelegenen Logistikregion in der Nähe der Autobahnen A3 und A7 und mit einfachem Zugang zum Güterhafen von Valencia und dem spanischen Festland insgesamt. Die verfügbaren Flächen in diesem Gebiet sind derzeit begrenzt.



Der iberische Logistikmarkt zieht zunehmend internationale Aufmerksamkeit auf sich, was seit 2016 zu einer Vervierfachung des jährlichen Investitionsvolumens in Spanien geführt hat. Es wird erwartet, dass das historisch niedrige Niveau der verfügbaren Flächen das Mietwachstum kurzfristig weiter unterstützen wird. Im Jahr 2022 verzeichneten Madrid, Katalonien und Valencia ein Rekordniveau an Logistikvermietungen mit steigenden Mieten und sinkenden Leerstandsquoten in den am stärksten konsolidierten Zentren.