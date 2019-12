Bain Capital kauft Terminal H in Hallbergmoos

Jetzt ist es offiziell bestätigt: Auf Käuferseite des von Corestate strukturierten Verkaufs in Hallbergmoos steht der US-Investor Bain Capital, der sich das Terminal H für 45 Mio. Euro gesichert hat [wir berichteten]. Damit hat das US-Investmenthaus im Dezember gleich zwei Deals in Deutschland getätigt, denn neben der Akquisition in der Metropolregion München hat Bain Capital auch in der Metropolregion Frankfurt zugeschlagen und das Offenbacher Alpha Haus übernommen [wir berichteten].

Der Deal in Hallbergmoos ging als Asset Deal über die Bühne. Der von Corestate erworbene Gewerbepark Terminal H liegt in der Lilienthalstraße 2-4, Am Söldnermooos 6-10, in der Nähe des Münchener Flughafens. Der mehrgeschossige Gebäudekomplex mit acht Bauteilen und Tiefgarage bietet eine Gesamtmietfläche von 33.500 m². Mieter ist unter anderem eine Managementagentur der Nato. Begleitet wurde der US-Investor von der Kanzlei Clifford Chance, die Bain Capital zum ersten Mal bei einer Immobilientransaktion in Deutschland begleitet hat.