Bahnhof Obertürkheim: Aurelis und SWSG starten Öffentlichkeitsbeteiligung

Auf dem ehemaligen Güterbahnhof-Areal im Stadtteil Obertürkheim planen Aurelis Real Estate und die Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH (SWSG) die Entwicklung der derzeitigen Brachfläche zu einem urbanen Stadtviertel. Im Vorfeld des städtebaulichen Wettbewerbs haben die Bürger jetzt die Möglichkeit, ihre Gedanken und Ideen zur Neubebauung über das Beteiligungsportal „Stuttgart meine Stadt“ online einzubringen.

Die Fläche entlang der Bahngleise, die in zweiter Reihe zur Augsburger Straße liegt, wurde früher unter anderem als Abstell- und Reparaturfläche eines Unternehmens genutzt. Inzwischen ist sie geräumt und liegt brach. Nun ergibt sich die große Chance für eine zukunftsfähige Neugestaltung. In direkter Nachbarschaft zum S-Bahnhof und zum Zentrum von Obertürkheim eignet sich der Standort für eine gemischte Nutzung. Die Firma Aurelis strebt daher gemeinsam mit der Stadt Stuttgart und dem städtischen Wohnbauunternehmen SWSG die Entwicklung eines urbanen Stadtviertels an. Dort sollen Wohnungen, Läden, Büros, Gewerbe und eine Grün- bzw. Artenschutzfläche entstehen.