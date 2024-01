Bahndienstleister mietet Büros in Nürnbergs Lina-Ammon-Straße

Aroundtown vermietet langfristig in der Lina-Ammon-Straße 9 in Nürnberg an den Full-Service-Dienstleister für die Bahnbranche ER. Bahn-Consulting. Damit ist das Bürogebäude mit einer Gesamtfläche von ca. 5.000 m² vollständig vermietet.

Die Büroimmobilie in der Lina-Ammon-Straße profitiert von einer exzellenten Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel. Die U-Bahn-Station Scharfreiterring befindet sich in unmittelbarer Nähe des Objekts und bietet direkte Verbindungen zur Nürnberger Messe sowie zur Innenstadt. Zudem ist das Gebäude über die Münchener Straße, eine der wichtigsten innerstädtischen Verkehrsadern Nürnbergs, die zwischen dem Stadtzentrum und der Autobahn A73 verläuft, leicht erreichbar.



Auch der neue Mieter ER. Bahn-Consulting wird von den umfangreichen Mieterservices profitieren, die Aroundtown anbietet. Hierzu gehören individuelle Betreuung durch persönliche Ansprechpartner vor Ort sowie ein zentrales 24/7-Service-Center mit geschultem Personal, das gewerblichen Mietern rund um die Uhr zur Verfügung steht. H.I.S. ImmoService war beratend im Auftrag von ER. Bahn-Consulting tätig.



Für Aroundtown ist die Vermietung ein Erfolg in schwieriger Zeit. Ende November des vergangenen Jahres musste das Unternehmen für die ersten drei Quartale 2024 einen Verlust von 1,4 Milliarden Euro melden [wir berichteten].