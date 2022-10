Bahn verlängert auf 10.000 m² am Düsseldorfer Hauptbahnhof

Die Deutsche Bahn AG hat ihren Mietvertrag am Bertha-von-Suttner-Platz vorzeitig verlängert. Die Gloram Real Estate und die Bahn haben die vorzeitige Verlängerung des Mietvertrags für die Flächen in der Willi-Becker-Allee 11 unterzeichnet.

Gloram hat das in 1985 errichtete und zuletzt in 2005 modernisierte Gebäude auf dem rund 4.600 m² großen Grundstück in 2017 erworben. Die Liegenschaft am Bertha-von-Suttner-Platz mit insgesamt 11.800 m² profitiert von verschiedenen Entwicklungsprojekten in der Nachbarschaft. Die ausgezeichnete Infrastruktur am Hauptbahnhof wird durch das überdurchschnittliche Stellplatzangebot ergänzt.