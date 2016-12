Bahn lässt Verteilung der Mehrkosten gerichtlich klären

Die Deutsche Bahn AG hat am vergangenen Freitag Klage gegen ihre Projektpartner beim Mammutvorhaben Stuttgart 21 eingereicht. Grund dafür ist, dass das Land Baden-Württemberg und die Stadt Stuttgart sich schon seit Längerem weigern, die absehbaren Mehrkosten des Bahnprojektes mit zu finanzieren. Die Bahn will mit der Klageeinreichung die Verjährung der Beteiligung der Projektpartner an den Zusatzkosten verhindert. In einer Mitteilung betonte das Unternehmen, dass die Tür für eine außergerichtliche Einigung weiterhin offen stehe.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Stuttgart 21 Stuttgart

Die Deutsche Bahn AG sehe sich nach Beschlüssen der baden-württembergischen Landesregierung und der Landeshauptstadt Stuttgart veranlasst, eine Beteiligung der Partner des Gemeinschaftsprojekts Stuttgart 21 an den Mehrkosten gerichtlich klären zu lassen, heißt es in der Mitteilung weiter. Nachdem es beide Projektpartner abgelehnt hatten, die Frist für eine Verjährung des Anspruchs der Mitfinanzierung zu verlängern, hat die Bahn am vergangenen Freitag, 23. Dezember, vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart die Klage eingereicht.



Die Deutsche Bahn AG leitet ihren Anspruch auf Mitfinanzierung der Projektpartner auch über 4,526 Mrd. Euro hinaus aus der „Sprechklausel" des Finanzierungsvertrags aus dem Jahr 2009 ab. Damals war ein Risikotopf unter den Projektpartnern so aufgeteilt worden, dass Land, Landeshauptstadt und Flughafen GmbH zu rund 65 Prozent und die DB zu rund 35 Prozent beteiligt waren. Inzwischen liegen die geschätzten Gesamtkosten für das Großprojekt bei insgesamt 6,5 Mrd. Euro. Wer die Mehrkosten tatsächlich übernimmt, ist derzeit noch nicht klar.



Der Streit um die Mehrkosten schwelt bereits seit Langem. Schon im Sommer 2016 hatte das Bundesverwaltungsgericht geurteilt, dass der Trassenbau sowie der Bau eines Bahnhofes nicht mehr den Aufgaben des Bundes obliege und damit auch die Beteiligung von Ländern und Gemeinden nicht verfassungswidrig sei [Erneuter Tiefschlag für Stuttgart-21-Gegner]. Danach hatte die Bahn ein Einlenken ihrer Projektpartner bezüglich der Mehrkosten-Übernahme erwartet. Diese blieb jedoch aus [Stuttgart 21: Stadt und Land verweigern Übernahme von Mehrkosten]. Das Land Baden-Württemberg betonte damals, das Urteil ändere nichts an der vertraglich vereinbarten Finanzierungszusage des Landes in Höhe von maximal 930,6 Millionen Euro. Auch die Landeshauptstadt Stuttgart winkte ab. Die Übernahme von Kosten stehe nicht zur freien Disposition, sondern entspreche den getroffenen vertraglichen Vereinbarungen, hieß es damals. Die Stadt ist mit einer Summe von 292 Mio. Euro am Projekt Stuttgart 21 beteiligt.