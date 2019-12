Instone und Naussauische Heimstätte lassen die Bagger rollen

Die Abbrucharbeiten für das neue Schönhof-Viertel in Frankfurt-Bockenheim haben begonnen. Auf der Brachfläche nahe dem Frankfurter Westbahnhof, wo bis 2016 der Siemens-Konzern eine Niederlassung unterhielt, arbeiten sich nun die Bagger durch die leerstehenden Verwaltungsgebäude. In den nächsten fünf Jahren wird hier die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte Wohnstadt zusammen mit Instone Real Estate über 2.000 Wohnungen entwickeln. Die Abbrucharbeiten sollen rund sechs Monate dauern. Das neue Quartier erhält auch einen 28.000 m² großen Park mit zentralem Quartiersplatz, insgesamt fünf Kitas und eine der ersten Hybridschulen in Deutschland, die Wohnen und eine Grundschule mit Sporthalle unter einem Dach vereint.

