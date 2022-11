BaFin stellt weitere Fehler in der Konzernbilanz von Adler fest

Die BaFin hat der Adler Real Estate Aktiengesellschaft einen weiteren Fehlerbescheid zugestellt. Grund hierfür sind drei weitere Rechnungslegungsfehler, die die BaFin bei ihrer Bilanzkontrolle des Konzernabschlusses 2019 der Adler Real Estate festgestellt hat. Bereits im Sommer bemängelte die Aufsichtsbehörde eine zu hohe Bewertung des Glasmacherviertels in Düsseldorf und ließ Adler einen entsprechenden Fehlerbescheid zukommen [wir berichteten].

.

Die Adler Real Estate durfte die Ado Properties S.A. nicht vollkonsolidiert als Tochterunternehmen in den Konzernabschluss einbeziehen, so die BaFin in ihrem jüngsten Fehlerbescheid. Damit waren die Konzernbilanzsumme um 3,9 Mrd. Euro und das Gesamtergebnis um 543 Mio. Euro zu hoch ausgewiesen. Wie bereits bei der festgestellten Überbewertung eines Immobilienprojekts in Düsseldorf-Gerresheim handelt es sich auch hierbei um Teil-Fehlerfeststellungen.



Die Konsolidierung der Ado Properties war nicht zulässig. Unternehmen dürfen in einem Konzernabschluss Beteiligungsunternehmen nur dann vollkonsolidieren, wenn eine Beherrschungssituation vorliegt. Das Unternehmen, das den Konzernabschluss aufstellt, muss über Rechte verfügen, die maßgeblichen Tätigkeiten beim Beteiligungsunternehmen zu lenken. Der mittelbare Anteilsbesitz von 33,25 Prozent der Adler Real Estate AG an der Ado Properties S.A. reichte hierfür – vor dem Hintergrund bis zum 31. Dezember 2019 getroffener Vereinbarungen in Verbindung mit der Übernahme der Adler Real Estate durch die Ado Properties – in der Gesamtschau nicht aus.



In der Konzernbilanz der Adler Real Estate waren daher unterschiedliche Bilanzposten zu hoch ausgewiesen:

• die zur Veräußerung bestimmten langfristigen Vermögenswerte um 4,4 Mrd. Euro,

• die zur Veräußerung gehaltenen Schulden um 1,7 Mrd. Euro und

• die Anteile nicht beherrschender Gesellschafter um 1,7 Mrd. Euro.



Da anstelle aller Vermögenswerte und Schulden der Ado Properties nur die von der Adler Real Estate mittelbar gehaltenen Anteile von 33,25 Prozent mit ihrem beizulegenden Zeitwert sowie die darauf entfallenden latenten Steuern anzusetzen waren, wurde die Konzernbilanzsumme um 3,9 Mrd. Euro und das Gesamtergebnis um 543 Mio. Euro zu hoch ausgewiesenen.



Der zusammengefasste Lagebericht informierte außerdem nur unzureichend über die Risiken, die mit einer fehlerhaften Einschätzung der Beherrschung der Ado Properties verbunden waren. Insbesondere erläuterte die Adler Real Estate nicht, dass ohne die Vollkonsolidierung ein wesentlicher Anstieg der Loan-to-Value-Kennzahl auf ca. 70 Prozent die Folge gewesen wäre.



Überdies hatte die Adler Real Estate keine Aufzeichnungen darüber geführt, ob und warum Vertragspartner von Unternehmens- und Immobilientransaktionen als nahestehende Unternehmen oder Personen klassifiziert wurden. Die Buchführungsunterlagen waren diesbezüglich unvollständig.



Darüber hinaus dauert die Prüfung der Rechnungslegung des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts der Adler Real Estate für das Geschäftsjahr 2019 weiter an. Gleiches gilt für die Prüfung der Geschäftsjahre 2020 und 2021. Für die Bilanzkontrolle der luxemburgischen Muttergesellschaft Adler Group ist die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zuständig.