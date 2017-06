Bäko friert Millionen-Investition ein

Vor die ungewöhnliche Alternative „Wohnungen bauen und/oder den größten Arbeitgeber am Fleck verprellen?“ sehen sich die Stadtväter der Gemeinde Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis) gestellt. Auf einer Wiese gegenüber der ansässigen Bäko-Südwest, eines Fachgroßhandels für Bäckereien und Konditoreien, sollen 24 Häuschen errichtet werden; das Areal erfordert allerdings Lärmschutz. Und weil das Unternehmen nun befürchtet, bei entsprechenden Maßnahmen gleichfalls in die Pflicht genommen zu werden, hat die Geschäftsleitung nach Informationen der Rhein-Neckar-Zeitung vorsorglich eine geplante, Gebäude-Investition über 2,5 Millionen eingefroren.

Crux an der Sache ist vor allem, dass es für das Grundstück in den Wingertsäckern bereits einen Bebauungsplan aus dem Jahre 1994 gibt, der aktuell wieder ausgegraben werden musste. Schon in diesem wird auf die Dringlichkeit geeigneter Lärmschutz-Vorkehrungen hingewiesen. Aktuell steht überdies die Trassenverlegung der neuen L 597 plus Bau der umstrittenen Neckarbrücke (Start vermutlich in 2019) ins Haus. Inwieweit das Land in Richtung Lärmschutz tätig wird, steht noch nicht abschließend fest. Bürgermeister Simon Michler zeigt sich ob der Verstimmtheit der Bäko nun „bestürzt“ und will ein „intensives Gespräch“ suchen.